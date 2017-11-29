В Николаеве суд дал три года условно водителю «ЗИЛа», насмерть переехавшего школьника

Центральный райсуд Николаева признал виновным водителя грузового автомобиля, который переехал насмерть 6-летнего школьника, и назначил ему наказание в виде трех лет испытательного срока.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, происшествие случилось 13 сентября во дворе дома по проспекту Героев Украины. Грузовик двигался задним ходом и наехал на ребенка задним правым колесом, после чего переехал его еще и передним правым колесом. 15 сентября суд арестовал водителя автомобиля «ЗИЛ» Владимира Маркина.

При определении наказания суд учел, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности и то, что происшествие произошло по неосторожности. Также суд учел положительную характеристику, наличие на иждивении двух малолетних детей и что жена обвиняемого находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Кроме этого, суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшим, как обстоятельства, смягчающие наказание.

«Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого без изоляции от общества возможно, а его изоляция нанесет тяжелым последствиям для его малолетних детей, согласуется с позицией потерпевших, просивших не изолировать обвиняемого от общества», - говорится в сообщении.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управления всеми видами механических транспортных средств сроком на три года и, на основании статьи 75 УК Украины, освободил последнего от отбывания наказания в виде лишения свободы, если он в течение трех лет со дня провозглашения приговора совершении преступления и выполнять возложенные на него судом обязанности.

Суд возложил на обвиняемого следующие обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать указанный орган об изменении места жительства, работы или учебы, не руководить любыми механическими транспортными средствами.

Кроме этого, двумя пострадавшими в уголовном заявлены гражданские иски о возмещении материального и морального вреда, путем взыскания с обвиняемого компенсации в сумме более 2 тысяч гривен, в счет взыскания имущественного ущерба и 500 тысяч гривен, в счет взыскания морального. Исковые требования потерпевших в части возмещения имущественного ущерба судом удовлетворено в полном объеме.

Напомним, в управлении архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета нет документов о строительстве объекта, выезжая с которого самосвал сбил насмерть ребенка.