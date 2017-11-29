В Киеве полиция за сутки изъяла из игральных залов оборудование на 1,5 миллиона гривен

В столице за одни сутки полицейские прекратили деятельность 14 игральных заведений.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина на странице в Фейсбук.

Так, изъято 784 единицы игральной техники из заведений, которые находились в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Заведения работали под вывесками Интернет-клубов, лотерей, некоторые вообще не имели признаков рабочей деятельности.

Сообщается, что игроки посещали эти заведения поздно вечером или ночью. Часть залов начинала свою работу в определенные администрацией часы, о чем постоянным игрокам сообщали заблаговременно.

«Уголовное производство открыто по ст. 203 УК Украины. На игроков, которые находились в подпольных заведениях, составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что правоохранители Николаевской области расследуют 28 уголовных производств, касающихся незаконного игрового бизнеса.