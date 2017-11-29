Хорватский генерал принял яд после того, как Гаагский трибунал признал его виновным

В среду, 29 ноября, хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии.

Суд оставил приговор Пральяка без изменений, сообщает «Новое время».

В Гааге рассматривалась жалоба шести боснийских хорватов, в том числе и Пральяка. Им вынесли приговор за военные преступления в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам заключения.

Сообщение о том, что Пральяк принял яд, появилось вскоре после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу, которому дали 25 лет тюрьмы. Как сообщили очевидцы, Пральяк неожиданно встал, поднял руку ко рту, откинул голову назад. Как оказалось, подсудимый проглотил вещество, которое, по словам его адвоката, было ядом. Узнав, что его приговор был оставлен в силе, он сказал судье: «Я принял яд». После этого слушания немедленно приостановили. Пральяка забрала «скорая».

Пральяк и Прлич возглавляли непризнанную Хорватскую республику Герцег-Босну, образовавшуюся в 1991 году в результате распада Югославии. Суд признал их виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.

Напомним, что ранее Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.