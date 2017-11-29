В Дарницком районе столицы у озера обнаружили обезглавленное тело мужчины

Во вторник, 28 ноября, в Киеве возле озера было обнаружено тело мужчины без головы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в 10: 00 в дежурную часть пришло сообщение от прохожего о том, что у озера он заметил обезглавленного мужчину. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и Дарницкого управлений полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.

Сообщается, что правоохранители пообщались с заявителем, изъяли вещественные доказательства, которые отправили на исследование. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам полицейских, 34-летний мужчина был киевлянином. Также выяснилось, что в прошлом он был судим за совершение краж, грабежей, похищения автомобиля и сбыт наркотиков.

«Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производств по ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств события и причастных лиц», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине обнаружили обезглавленный труп мужчины, которого считали пропавшим без вести.