14-летний сын нардепа Игоря Попова, задержанный при попытке ограбления, будет находится под круглосуточным домашним арестом

В среду, 29 ноября, Оболонский суд принял решение по мере пресечения для 14-летнего сына народного депутата Игоря Попова - Богдана.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Народный фронт», советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что 26 ноября 14-летний сын одного из народных депутатов был задержан за разбойное нападение на магазин в Киеве на Оболони. Позже народный депутат Игорь попов на свое странице в Фейсбук сообщил о «серьезном правонарушении», которое совершил его 14-летний сын.

Так, Антон Геращенко сообщил, что сын нардепа Богдан будет находится под круглосуточным домашним арестом с обязательным ношением браслета.

«Это максимально возможная мера пресечения в данном случае с учётом возраста малолетнего правонарушителя и степени тяжести совершённого им правонарушения», - написал Геращенко.

Также Геращенко отметил, что теперь у родителей задержанного будет возможность проводить с ребенком больше времени, чтоб «вправить ему мозги на место».