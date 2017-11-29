В Южноукраинске мужчина помог задержать домушника, который ломился в коттедж к его знакомым

В Южноукраинске местный житель помог задержать подозреваемого в попытке ограбить дом.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестные пытались проникнуть в ее дом в коттеджном городке. В доме находился ее 13-летний сын, который заметил воров и позвонил матери.

«Чтобы не терять времени и не рисковать безопасностью ребенка, женщина одновременно обратилась за помощью и к знакомому, который живет неподалеку. Мужчина прибыл за считанные минуты и застал трех злоумышленников во дворе. Они как раз пытались попасть в дом. После его появления воры побежали, но одного из них гражданин преследовал до появления следственно-оперативной группы. С помощью мужчины полицейские догнали злоумышленника и задержали его», - сообщили в полиции.

Подозреваемым оказался 21-летний житель Одесской области, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражи. Местонахождение еще двух его сообщников сейчас устанавливают полицейские. Задержанного поместили под стражу на два месяца.

Жителей Николаевщины, которые владеют информацией о сбежавших двух других преступниках, просят обратиться в Южноукраинское отделение полиции по адресу: улица Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отправил в тюрьму трех угонщиков и воров аккумуляторов из Южноукраинска.