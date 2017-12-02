Николаевец во время ссоры получил ножевое ранение

В Николаеве во время ссоры на улице Дмитриева 46-летний ранее судимый мужчина ранил ножом своего 27-летнего знакомого.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Раненного госпитализировали в больницу с ножевым ранением голени.

«Пострадавший мужчина на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранение он получил в результате внезапно возникшего конфликта со знакомым. Сейчас следствие по делу продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что николаевец во время семейной ссоры ранил своего сына.