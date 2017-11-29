Под суд отдали николаевского уголовника, который в упор расстрелял мужчину возле проходной «Зори»

В Николаеве под суд отдали обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин – в деле о стрельбе возле проходной завода «Зоря»-«Машпроект».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, 4 сентября в Николаеве около проходной завода «Зоря»–«Машпроект» на проспекте Богоявленском произошел конфликт со стрельбой между двумя водителями, в результате которого один из мужчин получил огнестрельное ранение. Всего уголовник 9 раз выстрелил в сторону пострадавшего и его товарища. После чего стрелявший скрылся с места преступления и правоохранители ввели в действие план «Перехват». Ночью он был задержан сотрудниками патрульной полиции. Выяснилось, что задержанный 53-летний мужчина ранее провел 12 лет в тюрьме за убийство.

Мужчина обвиняется в покушении на совершение убийства двух человек и незаконном хранении огнестрельного оружия. Обвиняемого ранее поместили под стражу. 27 ноября обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.