В Одессе активисты потребовали отставки прокурора области из-за арестов участников массовой драки в Горсаду

В среду, 29 ноября, под стены областной прокуратуры пришли около двух сотен одесских активистов, которые выступают против задержания участников беспорядков возле Летнего театра. Часть митингующих требует отставки прокурора области Олега Жученко.

Об этом сообщает «Думская».

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Одессе акция в защиту Горсада переросла в массовую драку, начальнику областной полиции разбили голову, всего пострадали шесть полицейских. Бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко заподозрили в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду и арестовали на два месяца. В итоге Стерненко отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог 608 тысяч гривен. Губернатор Одесской области Максим Степанов пообещал внести залог за Стерненко.

Вход в здание сначала был заблокирован бойцами Нацгвардии, но после часть митингующих пустили пообщаться с прокурором области Олегом Жученко. Разговор проходит на повышенных тонах.

Митингующие поддерживают лидера «Уличного фронта» Демьяна Ганула и других активистов, в отношении которых в настоящее время открыты уголовные производства из-за событий в Горсаду.

Прокуратуре пеняют то, что активисты сидят, а директор сгоревшего лагеря «Виктория», в котором погибли трое детей, вышел на свободу под залог.