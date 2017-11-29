СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы

СБУ задержала агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Об этом сообщили в пресс-службе миграционной службы.

«В течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии Регионов Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Дину Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности».

«Дина Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку. В результате при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США агент НАБУ был задержан на месте преступления сотрудниками СБУ», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что действия агента НАБУ подпадают под статью 370 Уголовного кодекса Украины («Провокация подкупа»).

Напомним, что ранее НАБУ завело дело на Луценко по делу о незаконном обогащении, а в ГПУ в ответ завели дело на Сытника.