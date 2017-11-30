«Свели на нет полугодовую работу детективов», – в НАБУ обвинили ГПУ и СБУ в срыве спецоперации в миграционной службе

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности сорвали спецоперацию под прикрытием, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как известно, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ, сына экс-нардепа от Партии Регионов Юрия Боярского, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

По мнению НАБУ, в отношении их сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры была осуществлена диверсия, санкционированная Генпрокурором.

«Должностные лица СБУ, использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно осуществления прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) не просто раскрыли эту информацию одному из объектов следственных действий, сведя на нет полугодовую работы детективов, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников НАБУ», – говорится в сообщении.

НАБУ и САП неоднократно предупреждали о рисках для оперативной работы в связи с отсутствием права на автономное прослушивание. Сейчас НАБУ может лишь использовать ресурсы СБУ на основании постановления суда.

В НАБУ также заявили о том, что планируются задержания и аресты еще трех детективов Бюро под прикрытием, руководителя второго подразделения детективов, а также руководства САП. Также с вечера 29 ноября на связь не выходят семь сотрудников НАБУ, которые выполняли оперативное задание по документированию эпизода с участием первого замглавы ГФС. Их местонахождение пока неизвестно.

«Информация о том, что «агент НАБУ» якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГФС «большие суммы взяток», не соответствует действительности. Согласно материалам уголовного производства, чиновник сама неоднократно озвучивала требование о получении «поощрение» в сумме $30 тыс. - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство», - отмечается в сообщении

В четверг, 30 ноября, директор НАБУ и руководитель САП намерены намерены встретиться с генеральным прокурором Юрием Луценко, чтобы обсудить этот инцидент.