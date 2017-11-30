Первый замглавы ГМС рассказала свою версию о взятке от НАБУ и как она от нее отказывалась

Дина Пимахова Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова рассказала свою версию о задержании детектива Национального антикоррупционного бюро.

Об этом она рассказала на брифинге в четверг, 30 ноября, пишет «Левый берег».

Пимахова сообщила, что она познакомилась с агентом НАБУ в апреле 2017 года, вскоре после вступления в должность.

Он вышел на нее через объявление по продаже микроавтобуса и представился менеджером арабского инвестиционного фонда «Мубадала» и представлялся Сергеем Титенковым. Агент и Пимахова подружились и общались несколько месяцев, после чего мужчина вдруг предложил помочь ему с легализацией неких иностранных граждан.

«Я отказала. На следующих встречах он продолжил предлагать это, при этом указал, что за это может быть определенное денежное вознаграждение. После этого я ему указала, что за такие действия предусмотрена ответственность», - заявила чиновница.

В ответ мужчина якобы предупредил, что найдет другой способ легализовать этих иностранцев.

«После этой встречи я обратилась с заявлением в СБУ, где указала, что мне как государственному служащему, как первому заместителю Государственной миграционной службы предложена взятка мужчиной с учредительными данными Сергей Титенков за незаконное содействие в решении незаконной легализации иностранцев на территории Украины», - заявила Пимахова.

29 ноября его задержали при попытке передать ей 15 тысяч долларов США и только тогда ей стало известно, что он является агентом НАБУ.

«В момент задержания мне стало известно, что у него изъяли специальные технические средства, а также мне стало известно, что у него другие учредительные данные - на имя Сергей Боярский, а также что он является представителем Национального антикоррупционного бюро Украины», - заявила чиновница.

Пимахова утверждает, что версия НАБУ о том, что она вымогала взятки, - это неправда.

Напомним, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности сорвали спецоперацию под прикрытием, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали ее «спланированной диверсией».