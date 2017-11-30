Сытник заявил, что Генпрокурор не знал о спецоперации НАБУ в ГМС

Директор НАБУ Артем Сытник и Генпрокурор Юрий Луценко Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не был осведомлен о специальной операции Национального антикорбюро по выявлению взяточничества в миграционной службе.

Об этом он сообщил в четверг, 30 ноября, после двухчасовой встречи с Луценко, передает «Украинская правда».

Как известно, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ, сына экс-нардепа от Партии Регионов Юрия Боярского, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. В свою очередь в НАБУ заявили, что в отношении их сотрудников и Специализированной антикоррупционной прокуратуры СБУ была осуществлена диверсия, санкционированная Генпрокурором.

По его словам, на встрече он и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выяснили, что СБУ и ГПУ не обладали всей информацией о операции НАБУ по выявлению коррупции в ГМС.

Сытник говорит, что они с Холодницьким все рассказали Луценко, «чтобы расследования и НАБУ, и Генпрокуратуры были объективными».

«Генпрокурор также не был полностью осведомлен обо всей ситуации, он отталкивался от заявления чиновника ГСМ (первого заместителя главы службы Дины Пимаховой - ред.), мы предъявили свои материалы операции, и это, я думаю, поспособствует объективному расследованию дела относительно работников антикоррупционного бюро», - отметил он.

Кроме того Сытник сообщил, что никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат из-за истории о взятке чиновнику Государственной миграционной службы.

«В ходе разговора с генеральным прокурором было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников Антикоррупционного бюро не будет», – заявил он на вопрос о задержанном агенте и 7-х работниках НАБУ, которые не выходили на связь.

«У них (ГПУ) есть расследование, которое было начато по заявлению первого заместителя главы Миграционной службы – и это расследование касается якобы провокации взятки со стороны работников Антикоррупционного бюро», – сказал Сытник.

Он заявил, что антикоррупционные органы вели спецоперацию под прикрытием для разоблачения коррупционной схемы в Государственной миграционной службе с весны и был выявлены факты преступлений.

«Я хочу сказать, что эта спецоперация длилась с весны. Очень многие преступные действия были задокументированы, но вчерашнее событие – расследование ГПУ и СБУ – нашу операцию фактически прекратило», – подчеркнул он.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал:

«На данной стадии мы не хотим объявлять факты, которые имели место вчера, потому что идет следствие и есть тайна следствия. Много домыслов озвучено в СМИ сегодня и вчера».

Сытник также отметил, что больше не будет комментировать ситуацию, чтобы не навредить расследованию.

Напомним, первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова рассказала, как с ней познакомился агент НАБУ.