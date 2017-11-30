«Теплая встреча»: Вернувшихся из зоны АТО бойцов «Святого Николая» обыскивают оперативники ВБ и кинологи с собаками

В четверг, 30 ноября, в Николаеве сотрудники управления внутренней безопасности Нацполиции совместно с кинологами провели обыск автобуса и досмотр личных вещей сотрудников спецподразделения «Николаев», вернувшихся после двух месяцев службы в зоне проведения АТО.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из офицеров подразделения.

По его словам, после того, как автобус въехал на территорию место дислокации батальона в микрорайоне Матвеевка, их встретили сотрудники управления внутренней безопасности, представители взрывотехнической и кинологической служб. Последние провели обыск в автобусе, в ходе которого между рюкзаками сотрудников батальона нашли две гранаты и около десятка патронов к автомату Калашникова.

– На данный момент проводятся следственные действия, проводится досмотр наших личных вещей без понятых, без санкции суда на обыск. Из базы никого не выпускают, – отметил собеседник издания.

По его словам, бойцы батальона возмущены таким отношением к себе после того, как два месяца они несли службу в Верхнетроицом Донецкой области, которое расположено на линии разграничения.

– Впервые за 3,5 года нас встречают подобным образом. Хотя ни разу никто не был задержан или уличен в том, что вынес за пределы базы оружие или боеприпасы. И все это на глазах у наших родных, которые пришли нас встречать на КПП, – отметил сотрудник батальона.

При этом он отмечает, что официально батальон ездит в зону АТО для «охраны общественного порядка».

– Для охраны общественного порядка, согласно существующим нормам, помимо табельного оружия – пистолет и автомат – мы имеем право использовать только резиновую дубинку, щит и баллончик со слезоточивым газом. Ни гранаты, на гранатометы, или снайперские винтовки, или пулеметы мы не имеем права использовать. Чем нам тогда воевать с боевиками? – отметил боец батальона.

Данные события сотрудники «Святого Николая» связывают с тем, что ранее большая часть подразделения высказала недоверие командиру батальона подполковнику Олегу Патрикееву, о чем письменно обратилась к начальнику ГУНП в Николаевской области.

– Сегодняшний «теплый» прием наталкивает нас на мысли о том, что таким образом нам отвечают на наше «обращение», – резюмировал офицер «Святого Николая».

На данный момент бойцы думают о том, чтобы записать видеообращение к главе Нацполиции Князеву.