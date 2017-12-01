Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Новоодесского райсовета за избиение депутата облсовета

Юрий Ипатенко Прокуратура 27 ноября вручила сообщение о подозрении экс-главе Новоодесского районного совета Юрию Ипатенко за избиение депутата Николаевского областного совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник издания в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, речь идет об инциденте 27 июля этого года – депутат Николаевского областного совета от фракции «УКРОП» Виктор Сторчеус заявил, что получил телесные повреждения от Ипатенко в здании облсовета сразу после внеочередного заседания сессии. Тогда Сторчеуса госпитализировали с сотрясением головного мозга, а в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области и уточнили, что подозрение экс-главе Новоодесского райсовета вручили уже с другой квалификацией – по части 2 статьи 350 Уголовного кодексу Украины («Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг»).

Стоит отметить, 16 августа Юрия Ипатенко задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен.

19 августа суд арестовал его с возможностью выйти под залог в 350 тысяч гривен. Ипатенко внес залог и получил возможность выйти на работу, потому что его не отстранили от должности.

Затем суд не смог отстранить Ипатенко от должности, потому что его адвокат заявил отвод судье. После этого, 5 сентября судебное разбирательство об отстранении от должности Ипатенко отложили – он не явился в суд, а адвокат предоставил справку, что он на стационарном лечении. А 8 сентября суд все-таки отстранил его от должности. 15 сентября депутаты Новоодесского районного совета проголосовали за увольнение главы райсовета Юрия Ипатенко с должности.

При этом он подал в суд иск об отмене решения депутатов уволить его с должности председателя Новоодеского райсовета.

Напомним, ранее в суде прокурор зачитал, что некоторые депутаты Верховной Рады Украины и глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко давали Ипатенко указания по лоббированию интересов и установлению контроля в правоохранительной системе и органах власти в районе. При этом Ипатенко является помощником народного депутата от «Народного фронта» Игоря Бриченко, а его супруга – еще одного нардепа от «НФ» Тараса Креминя.