В селе Джицерия на юге Италии задержан 52-летний Алозио Франческо Росарио Джордано, которого обвиняют в похищении 29-летней девушки из Румынии.

Об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на The Daily Mail.

Так, в 1995 году мужчина был осужден за аналогичное преступление, получив пять лет лишения свободы. Спустя четыре года его выпустили из тюрьмы в связи с хорошим поведением, после чего он вернулся домой к больной жене и двум детям. При этом за помощью он обратился к 19-летней румынке, которой, после смерти своей жены, предложил поддержку в качестве опекуна и место, где она может оставаться - а потом закрыл ее в подвале, где женщина провела следующие 10 лет. Пострадавшая была постоянно прикована к металлическому стержню в грязном помещении, полном крыс и насекомых, без воды и электричества. Она рассказала, что он ее постоянно бил, истязал и неоднократно насиловал.

Сообщается, что за это время девушка родила Джордано двух детей, которые были вынуждены наблюдать за тем, как мужчина издевался над их матерью.

Полиция нашла ранения по всему телу женщины, включая ее грудь и промежность, многие из которых «лечил» сам Джордано. Некоторые глубокие раны он зашивал рыболовной сетью.

Отмечается, что полиция остановила Джордано во время патрулирования трассы из-за плохого состояние его автомобиля. На заднем сидении они заметили девятилетнего растерянного мальчика. Он был грязным и имел все признаки недоедания. Полиция захотела увидеть дом Джордано и поговорить с матерью мальчика. Там полицейские увидели женщину, которая также была грязной и держала второго полуголодного ребенка. Женщина рассказала полиции, что она не имела никакой связи с внешним миром и что она не мылась на протяжении года. Впоследствии ее вместе с детьми доставили к месту, адрес которого правоохранители не раскрывают. Джордано был арестован согласно обвинению в сексуальном насилии и жестоком обращении.

В 1995 году Джордано был арестован в шокирующем похожем случае, когда он похитил, истязал и неоднократно изнасиловал 23-летнюю Марию Розу. Согласно газетным статьям того времени, он удерживал Марию в подобных условиях, а также дважды делал ее беременной. Он дважды делал аборты своей пленнице - сначала толкая ее в желудок, а во второй раз, используя рудиментарный скальпель и ложку.

Напоминаем, что в Черниговской области преступная группа незаконно лишила свободы и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.