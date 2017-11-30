На Николаевщине «Citroen» врезался в дерево, его водителя госпитализировали

В поселке Кривое Озеро на Николаевщине 29 ноября в ДТП попал автомобиль «Citroen».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось примерно в 18:35 на автодороге Р-75 «Тымково – Балта – Кривое Озеро – Первомайск». Водитель автомобиля «Citroen», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем столкнулся с деревом. В результате ДТП 43-летнего водителя доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине «Toyota» съехала с трассы и после столкновения с деревом загорелась.