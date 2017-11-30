В НАБУ рассказали о сорванной спецоперации в миграционной службе и опубликовали оперативное видео

НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле 2017 года в рамках оперативно-розыскного дела НАБУ начало спецоперацию по внедрению детектива в организованную преступную группировку в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины. Согласно оперативным данным, эти лица, действуя в сговоре, требовали и получали деньги за предоставление иностранцам гражданства Украины, видов на жительство в Украине, а также за вознаграждение ускоряли изготовление биометрических паспортов.

Разветвленность сети участников преступной организации требовала повышенной законспированости. С этой целью была использована легенда, по которой детектив НАБУ действовал в интересах иностранной компании, заинтересованной в официальном трудоустройстве в Украине своих работников – граждан других государств. Представитель НАБУ установил непосредственный контакт с первой заместителем председателя миграционной службы, которая, по оперативной информации, была одним из руководителей преступной организации.

27 августа у детектива НАБУ состоялась неформальная встреча с чиновницей, во время которой детектив обратился за советом по поводу получения иностранцем паспорта Украины. Чиновница не только не открестилась от этих разговоров, а наоборот – сама предложила воспользоваться, по ее словам, «единственной законной схемой». А именно: «сделать» иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК и получения соответствующего решения суда – в совокупности этот набор данных является основанием для предоставления гражданства. Однако этот вариант, по словам чиновницы, будет «дорогим».

«Тридцать – это минимум», - сообщила она и одновременно заверила: «все сделаем, поверь».

Чиновница собственноручно тот день передала список документов, необходимых для реализации намерения. Во время приема 7 сентября она еще раз подтвердила озвученную сумму и уточнила, что речь идет о 30 тысячах долларов США.

Однако, когда в начале октября детектив принес пакет документов, о которых говорилось ранее, чиновница уже, вероятно, будучи осведомленной о личности детектива под прикрытием и его принадлежности к НАБУ, отказалась их принять. В ответ на реакцию чиновницы детектив под прикрытием в дальнейшем поддерживал исключительно неформальное общение с целью поддержания легенды.

К тому моменту была установлена ​​схема разветвленной преступной деятельности по предоставлению услуг миграционного характера с участием других должностных лиц миграционной службы, территориальных подразделений и физических лиц-посредников. Первый заместитель председателя миграционной службы в указанной организации играла одну из ключевых ролей. В связи с этим отказ детектива под прикрытием от дальнейших контактов с ней подтвердил бы ее подозрения по разработке ее правоохранительным органом, и создал бы препятствия в дальнейшем документировании деятельности всей преступной организации.

23 ноября по инициативе чиновницы состоялась встреча за ужином, во время которой она поинтересовалась, удалось ли решить дело иностранца, в получении гражданства которым она когда-то обещала содействие. Детектив ответил ей, что не владеет информацией о том иностранце, но есть другой, которому нужно получить вид о временном проживании на территории Украины.

24 ноября чиновница предложила принести ей документы. После передачи документов 27 ноября она сама позвонила детективу под прикрытием и сообщила: вопрос решить легче, чем с гражданством, однако сумма будет такая же, которую обсуждали раньше, то есть 30 тысяч долларов. В случае согласия она предложила передать ей половину от этой суммы 29 ноября.

29 ноября во время передачи этой суммы детектив, работавший под прикрытием, был задержан сотрудниками СБУ и прокурорами ГПУ. Таким образом, была сорвана спецоперация НАБУ и САП по разоблачению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины.

Также опубликовано видео одной из неформальных встреч, во время которой чиновница попросила детектива обменять 50 тысяч гривен, которые она получила от третьего лица, и которые, по ее словам, могли быть контролируемой взяткой. Объясняя свои действия, она отметила, что обмен ей нужен для того, чтобы исключить возможность идентификации данных купюр.

Документирование расследования происходило под наблюдением прокуроров САП в рамках оперативно-розыскного дела на основании постановления следственного судьи и согласно Закону «Об оперативно-розыскной деятельности».