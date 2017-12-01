На Одесчине девушка спрятала своего мертвого новорожденного ребенка в холодильнике

В городе Измаил Одесской области 20-летняя девушка родила в общежитии ребенка, после чего засунула его в холодильник, поскольку он не подавал признаков жизни.

Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

Так, в перинатальный центр обратилась девушка с внутренним кровотечением, врач которого и сообщил о данном происшествии в полицию. Как выяснили правоохранители, 20-летняя девушка родила мальчика посреди ночи в общежитии, где она проживает с мужчиной и сыном, которому чуть больше года. Установлено, что, как и с первой беременностью, на учете у врача женщина не находилась.

По ее словам, увидев, что младенец не подает признаков жизни, она разбудила мужчину. Вместе они спрятали тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, потому она и обратилась за помощью к медикам.

Сообщается, что соседи охарактеризовали семью положительно. О том, что женщина беременна, они не знали, как и родственники семьи.

«Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти ребенка», - рассказывает начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области подполковник полиции Вадим Могила.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.117 («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка») УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напоминаем, что в Запорожье женщина выкинула в окно пятимесячного ребенка своей подруги.