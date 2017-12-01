Следователь ГПУ обвинил руководство силовых органов и Порошенко в затягивании расследования преступлений на Майдане

Руководство правоохранительных органов Украины и руководство государства не заинтересованы в расследовании преступлений на Майдане.

Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает «УНИАН».

- Я обвиняю [в затягивании расследования] руководителей правоохранительных органов и руководство государства. [Виновны] генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, председатель СБУ Грицак и соответственно глава государства, который отвечает за это, - сказал он.

По словам Горбатюка, его подчиненные ездили в Литву, чтобы перенять опыт расследования событий в Вильнюсе 1990 года. Литовские правоохранители рассказали им, что активизация расследования произошла лишь после смены президента страны.

Напомним, украинские правоохранительные органы расследуют более трех тысяч преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства. О подозрении сообщили 380 лицам, из них по 239 обвинительные акты направили в суды. 48 человек признаны виновными. Лишь один человек отбывает реальный срок за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в Годовщину разгона студентов на Майдане произошли столкновения между участниками факельного шествия и полицией.