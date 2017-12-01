На границе с Крымом задержали пьяного мужчину с гранатометом – его называют участником «Правого сектора»

В селе Чонгар на административной границе с Крымом пограничники задержали пьяного мужчину в военной форме и с гранатометом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничникам отдела «Чонгар» позвонил обеспокоенный местный житель и сообщил о том, что на одной из улиц находится человек с оружием.

«Пограничники на месте заметили мужчину, который был одет в военную форму, а в руках он держал гранатомет РПГ-22. Также выяснилось, что гражданин имеет явные признаки алкогольного опьянения. Военнослужащие правонарушителя задержали и изъяли у него оружие. На место происшествия пограничники вызвали представителей Национальной полиции и СБУ, которым и передали правонарушителя», - сообщили в Госпогранслужбе.

Издание «Новый визит» пишет, что задержанный был одет в военную форму с нашивками «Правого сектора».

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске полиция изъяла карабин у пьяного водителя.