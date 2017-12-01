В Пакистане талибы атаковали колледж - 9 человек погибло, 37 ранены

В Пакистане боевики исламистского движения «Талибан» атаковали кампус сельскохозяйственного колледжа, в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек и 37 ранены.

Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на «Reuters».

Так, нападение произошло в северо-западном городе Пешавар. Отмечается, что нападавшие приехали в кампус на авторикшах и были одеты в бурки (женская верхняя одежда), которые носят многие женщины в регионе.

На место происшествия прибыли полиция и военные. В результате спецоперации все нападавшие были ликвидированы.

Пакистанский «Талибан» взял на себя ответственность за нападение. Согласно сообщению их представителя Мохаммада Хорасани, целью боевиков была явочная квартира межведомственной разведки.

Напоминаем, что в Афганистане атака боевиков движения «Талибан» на блокпост привела к гибели 13 сотрудников полиции.