«Бермудское» кольцо Николаева: минус 670 тысяч и «Дорлидер»

Как вам новость, что чиновнику мэрии Николаева объявили о подозрении за убытки в 670 тысяч при ремонте кольца на площади Победы «Дорлидером»?

«Согласно акту приемки выполненных строительных работ, специалисты Департамента ЖКХ при проведении проверки качества выполненных работ подтвердили, что общая толщина устроенных верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия составляет 9 см. Однако, в результате предварительного расследования установлено, что на указанном объекте состоялось завышения объемов выполненных работ путем завышения толщины асфальтового покрытия, которое в соответствии с актами выполненных работ и выводов специалистов Департамента ЖКХ должна составлять 9 см, но фактически составляет 5,1 см», - говорится в сообщении прокуратуры.

Учитывая это, убытки, нанесенные интересам государства, составляют более 670 тысяч гривен.

В итоге главному специалисту отдела по контролю за объектами коммунального хозяйства управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья при департаменте ЖКХ горсовета объявили о подозрении… а вот какова роль «Дорлидера» на этом празднике коррупции, не указывается…

Во-первых, да! каждый чиновник должен понимать, что рано или поздно при какой-то дурно пахнущей сделке его могут сделать крайним.

Во-вторых, я правильно сложила пазлы?

1. Работы на кольце «Дорлидер» провел еще летом под приезд Порошенко. Одну из дорожек уложил в дождь, после чего ее назвали «временной» и якобы срезали/уложили_заново/сделали_городу_«конфету». Работы закончены были 19-го июня.

2. А договор на их проведение, по информации прокуратуры Николаевской области, был заключен только 24 октября? То есть, о проведении тендера и тому подобное речи идти не может.

3. И после всех этих общественных проверок, оказалось, что в итоге на «конфете» намутили 670 тысяч гривен? Фактически 33% ушли куда и за что?

Вопрос: нахимичили за счет качества выполненных работ или дорисовали 4 сантиметра слоя асфальта, чтобы «снять» затраты_на_откаты?... Разница - в исполнителях и, соответственно, претендентах «на выход».

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