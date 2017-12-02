НАПК попросило суд конфисковать собаку у одного из руководителей Нацполиции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в суд с просьбой оштрафовать заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута по причине того, что он не указал в декларации подарок, которой превышает установленный порог декларирования.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Как сообщалось, НАПК установило, что Дмитрий Бут, находясь на должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины, то есть лица, уполномоченного на выполнение функций государства, на которую распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», получил в декабре 2015 года подарок в неденежной форме стоимостью 160 тысяч гривен для своего близкого лица, чем нарушил требования, установленные абзацем первым части второй статьи 23 указанного Закона.

Хотя в сообщении не уточняется, о каком именно подарке идет речь, но в августе Нацагентство сообщало, что Бут не указал в декларации о доходах за 2015 год подарок - собаку, стоимость которой превышает установленный порог декларирования - 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (121,8 тыс. гривен).

Так, согласно части первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией такого подарка.