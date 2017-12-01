«Изготавливал для себя»: полицейские Баштанского района изъяли у местного жителя более полутора килограмма каннабиса

В Баштанском районе Николаевщины полицейские нашли у местного жителя 1,7 килограмма каннабиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские Баштанского отдела полиции получили информацию о том, что житель одного из сел района хранит наркотики у себя дома.

«36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), - говорится в сообщении.

Так, получив разрешение суда, полицейские провели обыск в доме подозреваемого, во время которого обнаружили 1,7 кг каннабиса. Отмечается, что все обнаруженное было скрыто в доме и подсобном помещении.

Как заявил сам мужчина, он наркозависимый, поэтому изготавливал и хранил наркотики для собственного употребления. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Продолжается следствие.

Напомним, что ранее СБУ и полиция задержали жителя Николаева, который хранил и изготовлял дома огнестрельное оружие, а также выращивал коноплю.