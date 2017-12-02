В Николаеве суд избирает меру пресечения водителю «Hyundai», который сбил маму с дочкой на пешеходном переходе

Днем в субботу, 2 декабря, в Центральном районном суде Николаева проходит заседание по избранию меры пресечения водителю автомобиля «Hyundai» Андрею Пономареву, который вечером 30 ноября на пешеходном переходе сбил местную жительницу Владиславу Новикову и ее 3-летнюю дочь.

Об этом из зала суда передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что пострадавшие в ДТП находятся в коме и нуждаются в финансовой помощи, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Меру пресечения водителю избирает судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко.

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