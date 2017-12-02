В Киеве СБУ задержала организаторов схем нелегальной миграции через Украину

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали организаторов схемы нелегальной миграции через территорию страны.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Так, правоохранители установили, что трое иностранцев находили людей, которые хотели незаконно выехать за границу и делали им поддельные паспорта. Злоумышленников задержали в Киеве во время получения более 100 тысяч гривен за изготовление документов для лица, находящегося в международном розыске за террористическую деятельность.

В ходе обысков в домах организаторов схемы на Киевщине и в Днепре правоохранители обнаружили паспорта граждан некоторых стран Центральной Азии, бланки поддельных паспортов граждан Украины, печати и штампы, а также банковские карты.

Сейчас злоумышленникам объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала преступную группу, связанную с террористической организацией «Исламское государство», создавшей канал нелегальной миграции в Европу.