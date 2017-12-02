«Гореоперативники» проверили только верхний слой, – директор департамента ЖКХ Николаева об обвинении подчиненного в халатности

Андрей Палько Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько уверяет, что 5,1 сантиметров – это толщина только верхнего слоя асфальта, уложенного при капитальном ремонте дорожной развязки кольцевого типа по проспекту Мира.

Именно так он прокомментировал в социальной сети Facebook информацию об объявлении о подозрении его подчиненному, который принимал работы у подрядчика ООО «Строительная компания «Дорлилер».

Напомним, работника ЖКХ подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей, учитывая то, что в акте о приеме работ указана толщина верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия – 9 сантиметров, «но фактически она составляет 5,1 сантиметров».

«Нечему удивляться. Гореоперативники с гореэкспертами провели проверку верхнего слоя. Поэтому 5.1 сантиметров – это толщина только одного слоя», - написал он.

Примечательно, что еще летом 2016 года «Дорлидер» уличали в укладке асфальта в лужи как раз на этом участке – в районе кольца на площади Победы. Тогда мэр Николаева Сенкевич заявлял, что это временные дорожки, которые потом снимут. И делали их по указанию службы безопасности Президента. Причем, все работы будут производится не за счет городского бюджета, а за средства подрядчика.

Позже активист Евгений Воловой заявил, что только одну из «временных дорожек» сняли, ту, что была уложена в дождь. 19 июня он сообщил об окончании работ на кольце.

Хотя, по информации прокуратуры, договор на ремонт кольца с «Дорлидером» был заключен лишь 24 октября 2016-го года.