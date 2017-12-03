В Америке мужчина сжег три квартала попытавшись выковать дома меч

Джон Гомес

Об этом идёт речь на страницах местных журналистов в Facebook.

Так, 51-летний Джон Гомес поджог на заднем дворе дома бочку для того, чтобы выковать меч. Однако из-за сильного ветра огонь перебросился на соседнее здание, а спустя некоторое время на остальные кварталы.

В течение трех часов пожар повредил около 32 домов, часть из которых были полностью уничтожены. Крова лишились примерно 20 человек, один пострадал во время тушения пожара.

По словам мэра города Шона Морсе, это худшая катастрофа в истории города. В свою очередь представитель местной полиции Том Росс отметил, что пожар причинил им ущерб на миллионы долларов.

- Мы часто говорим людям, что нельзя разводить открытый огонь в городе. А они часто спрашивают: А что такого плохого может случиться? Что же, этот конкретный пожар причинил ущерб на миллионы и уничтожил половину центра нашего города, — отметил Росс.

Задержанный Гомес отказался признавать свою вину. Его арестовали с возможностью внесения залога в 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло два пожара в жилых домах - в больницу попали двое пенсионеров.