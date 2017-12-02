«Находился под действием наркотиков»: В Одессе задержали 18-летнего лже-минера аэропорта

В Одессе сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, который подозревается в ложном сообщении о заминировании аэропорта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В полиции напомнили, что 29 ноября на спецлинию «102» поступило сообщение о заминировании международного аэропорта «Одесса». Злоумышленник требовал 4 миллиона гривен.

Как отмечается в сообщении, в поисках злоумышленника были задействованы силы полиции и сотрудников СБУ в Одесской области. По результатам проведенных оперативно-технических мероприятий личность звонившего установили.

Как вещественное доказательство по делу правоохранители изъяли мобильный телефон, с которого он совершил звонок, а потом продал.

«Свой поступок злоумышленник объясняет тем, что находился под действием наркотиков», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое начато по ч. 1 ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины. Задержанному за такие действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.