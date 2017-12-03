Неизвестные разбили окно и порезали шину в автомобиле экс-министра ЖКХ Украины

В субботу вечером, 2 декабря, в Киеве неизвестные разбили окно и порезали колесо в автомобиле «Toyota Prado» экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко.

Об этом Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook.

«Это, типа, чтобы я задумался?! Брать в машине было нечего – не ношу и не вожу. Колесо порезали. Авто 2006 года», – написал Кучеренко.

Комментируя происшествие, Кучеренко отметил, что это произошло после того, как он в эфире передачи «Народ против» критиковал действующую власть.

«Было озвучено очень много объективных и профессиональных обвинений по поводу так называемой тарифной политики правительства и сегодняшней власти, включая президента, которые были прямо квалифицированы как тарифный геноцид. Более того, именно опрос в ходе эфира показал, что люди в конце концов понимают, какую экономическую обоснованность они имеют, что это исключительно заговор олигархов, монополистов и властей в плане финансового грабежа населения. Я, как один из спикеров этой программы, выразил фактически все то, что говорил последние несколько лет, моя позиция не меняется. Нет никакой тарифной политики, есть исключительно обслуживание монополистов со стороны так называемых рыночных регуляторов и правительства. И за всеми ими стоит одно лицо. К сожалению, это президент Украины», – заявил Кучеренко, передает «Zik».

«Вчера я критиковал и схему «Роттердам+» господина Ахметова, и «Нефтегазовую» схему господина Кобелева и Гройсмана, и тарифные проблемы господина Кличко и Пантелеева... Пусть там что, очевидные вещи будут рано или поздно установлены и справедливость тоже. А такие методы просто смешны и слишком детские», – резюмировал экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Справка

Алексей Юрьевич Кучеренко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Верховной Рады Украины III, V и VI созыва. Кандидат социологических наук. Глава Союза собственников жилья Украины.

С 18 ноября 2007 года по 11 марта 2010 занимал должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в Кабинете министров Юлии Тимошенко.