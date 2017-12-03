На Николаевщине вооруженные преступники напали на семью пенсионеров и отобрали деньги

В субботу, 2 декабря, в полицию Врадиевского района обратился 65-летний частный предприниматель с заявлением о том, что на его семью совершено разбойное нападение.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам пострадавшего, около 19:00 трое неизвестных в масках ворвались в его дом в пгт. Врадиевка по улице Кооперативной. Побив его и жену, злоумышленники связали супругов, и, угрожая пистолетом и ножами, потребовали отдать имеющиеся в доме деньги. Преступники забрали из дома 19 тысяч гривен и карабин домовладельца, после чего скрылись.

Врадиевский отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 УК Украины («Разбой»). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавших.

«Просьба ко всем, кто по указанному факту обладает любой информацией, которая может стать полезной в расследовании, сообщить ее во Врадиевский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: пгт. Врадиевка, улица Героев Врадиевщины, 122 или по телефонам (05135) 9-11-35, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, в августе в Веселиновском районе пятеро неизвестных напали на дом местного фермера, жестоко избив главу семейства и ранив из травматического пистолета его жену.