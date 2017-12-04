Нардеп Жолобецкий обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила законность катка на центральной площади Николаева

Народный депутат Украины от БПП Александр Жолобецкий направит в прокуратуру депутатский запрос относительно законности выделения земельного участка под каток на Соборной площади Николаева и подключения его к электричеству за счет городского бюджета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский городской совет решил выделить около 1,5 миллиона гривен на строительство линии электропитания для подключения ледового катка и аттракционов на Соборной площади.

«Вчера, на встречах с николаевцами, от разных людей услышал новость о том, что город вложил 1,5 миллиона гривен бюджетных средств в укладку силового кабеля для обустройства частного ледового катка на Соборной площади. Что за бред? Это ненормально для городской власти, учитывая достаточно сложную обстановку с проблемами в городском хозяйстве и ЖКХ. Тем более, что конкурс на размещение катка был безальтернативным, а сам каток будет платным для всех, кроме лиц льготной категории и детей в строго определённое время, и работать он будет несколько месяцев, принося доход этому бизнесмену, и, возможно, какие-то деньги городскому бюджету в виде налогов. Но уж точно, в бюджет не вернутся 1,5 миллиона гривен, «закопанных» в землю под площадью, и тем более, не вернутся в бюджет средства, потраченные на ремонт асфальта на площади и прилегающих улицах, пострадавших при проведении работ по укладке кабеля», – написал Жолобецкий.

По его словам, в понедельник он подготовит и направит в прокуратуру депутатское обращение относительно законности принятого решения о предоставлении места под каток частной компании, а также по поводу выделения средств из городского бюджета на проведение линии электропроводки для обеспечения его работы.

Напомним, что работы по установке ледового катка под открытым небом начались 12 ноября. По словам директора департамента ЖКХ Николаевскго горсовета Андрея Палько, он строится без затрат для городского бюджета и только за деньги инвестора. Позднее, недалеко от катка появились конструкции для аттракционов.