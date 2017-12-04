В Одессе ночью из охотничьего карабина застрелили мужчину – объявлен план «Перехват»

В Одессе в воскресенье, 3 декабря, на улице застрелили мужчину.

Об этом сообщают в полиции Одесской области.

Так, в 20:14 правоохранителям сообщили о стрельбе на улице Бугаевского. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там тело мертвого мужчины. В городе ввели план «Перехват», устанавливают обстоятельства происшествия.

В то же время по информации Думской, убитый - ранее судимый участник преступной группировки. Его застрелили из охотничьего карабина 5,45 калибра.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде застрелили директора обувной фабрики.