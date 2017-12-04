Вице-мэр Николаева заверил, что часть недостатков пожарной безопасности в школах устранят к концу года

Евгений Шевченко На выполнение работ по притовопожарной безопасности в шести школах и одном саду Николаева необходимо 8 миллионов 394 тысячи 620 гривен.

Об этом рассказал вице-мэр Евгений Шевченко в ходе пресс-конференции в понедельник, 4 декабря.

Напомним, что ранее в Николаеве по результатам проверок пожарной безопасности Госслужба чрезвычайных ситуаций уже подала в суд иски, касающихся шести городских школ №12, 17, 18, 45, 46, 52 и детского сада №104.

По словам Шевченко, управление уже заказало проектно-сметную документацию на обустройство автоматической пожарной сигнализации в этих заведениях. Она будет готова к концу этого года и обойдется городу в 257 тысяч гривен.

- Для обустройства АПС необходимо предусмотреть в бюджете на 2018 год 6 миллионов 292 тысячи 620 гривен. Ведутся работы по приобретению противопожарных дверей, которые будут установлены до конца этого года. До конца года, возможно без проекта и несмотря на погодные условия, выполнить обработку огнетушительными веществами деревянные конструкции в 5 заведениях, которые в этом нуждаются. На нее необходимо 460 тысяч гривен, - рассказал вице-мэр.

Также сейчас изучают вопрос установления тревожной кнопки, на обустройство которой также необходима проектно-сметная документация и экспертиза. Всего из 20 пунктов, которые были в предписании ГСЧС они уже выполнили 10, еще около 8 планируют выполнить до конца этого года.

- Остальные недостатки, которые касаются раздвижных решеток, страховки пожарной робы, прохождения пожарного минимума ответственных за пожарную безопасность, обеспечения средствами индивидуальной защитой в основном выполнены, - отметил он.

Вместе с тем Шевченко подчеркнул, что проблема с пожарной безопасностью в учебных заведениях возникла еще в 2011 году.

- Мы были на комиссии планово-бюджетной с предложением, что только по 175 объектам управления образования нужно 99 миллионов. К большому сожалению тогда депутаты, кроме Сергея Николаевича Карцева, не поддержали этот вопрос. Я еще раз буду к ним обращаться в депутатскую комиссию о выделении этих средств, - сказал он.

Также вице-мэр предложил создать рабочую группу, в которой по два представителя депутатской фракции проработали бы этот вопрос и обратились с просьбой найти эти деньги в бюджете следующего года.

Ранее сообщалось, что на Одесчине в лагере «Виктория» 15 сентября возник пожар. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. Спасатели обнаружили обгоревшие останки троих детей, еще двое были госпитализированы.