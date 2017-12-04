В Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке

В Николаеве днем 4 декабря трое неизвестных ограбили ювелирный магазин в районе Центрального рынка.

Нападавшие были в черной форме с шевронами Национальной полиции на рукавах. По предварительным данным, грабители вломились в магазин, забрали ювелирные украшения и на выходе устроили стрельбу из автомата – они начали стрелять в воздух, чтобы отпугнуть прохожих, которые пытались помешать им сбежать. Звуки выстрелов услышали патрульные, находившиеся рядом, но задержать грабителей не удалось, они успели скрыться на черном внедорожнике «BMW X5» и уехали в сторону Одессы.

Как рассказал корреспонденту «Преступности.НЕТ» один из патрульных, к нему подбежал очевидец преступления и заявил, что ограбили ювелирный магазин. В этот момент из ворот в районе ювелирного магазина выехал черный «BMW X5», сидевшие в нем грабители открыли огонь из автомата в воздух и скрылись. На месте происшествия найдены четыре гильзы от автомата Калашникова калибром 7,62 мм.

Ворота, из которых выехали грабители Место, где нашли гильзы

Как рассказали «Преступности.НЕТ» очевидцы преступления, трое нападавших были в форме полиции и в балаклавах, один из них с автоматом. Грабители зашли в ювелирный магазин и сказали всем сидеть на местах. После этого они разбили стекла на витринах и вынесли практически все украшения. Продавщица ювелирного магазина успела нажать тревожную кнопку.

Пока двое нападавших забирали украшения, третий грабитель с автоматом следил за людьми. Также грабители забрали сервер с записями камер наблюдения.

В данный момент полиция ведет преследование грабителей, на их розыск ориентированы несколько экипажей патрульных. В районе выезда из микрорайона Варваровка грабители оторвались от патрульных, полиция продолжает их поиск.

Напомним, что ранее в Николаеве вечером 22 ноября неизвестные с автоматическим оружием хотели ворваться в ювелирный магазин по проспекту Центральному, напротив остановки «3-я Слободская», но охранник заметил опасность и успел закрыть входную дверь. При этом грабители подъехали к магазину на «иномарке» с иностранными номерами.

Отметим, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также 9 сентября, во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу, вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом Роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

А 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».