Полиция объявила план «Перехват», чтобы найти грабителей ювелирного магазина в Николаеве

В Николаевской области полиция объявила план «Перехват», чтобы поймать грабителей ювелирного магазина в Николаеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 4 декабря неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке. Уточняется, что грабителей было четверо.

«Свидетель происшествия позвал на помощь наряд патрульных полицейских. На выходе из магазина разбойники напали на правоохранителей, которые пытались их остановить, преступники открыли огонь в воздух и попытались скрыться на автомобиле «BMW». Сразу после происшествия был объявлен план «Перехват», автомобиль злоумышленников преследовали пять экипажей патрульной полиции, и на одесской трассе беглецам удалось оторваться», - сообщили в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Отметим, что ранее группа злоумышленников в форме полиции и на черном «BMW X5» совершила ряд ограблений ювелирных магазинов в южных и центральных областях Украины.