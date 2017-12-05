Полиция задержала проигравшуюся в карты киевлянку, которая похитила вещи из бутиков

В Киеве полиция задержала 21-летнюю студентку, которая трижды украла товар из брендовых бутиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В торгово-развлекательном центре в Днепровском районе уголовный розыск проводили отработку. В одном из бутиков полицейские заметили, как молодая женщина в свитере, который она перед этим взяла с витрины, направилась к выходу из магазина, сигнализация не сработала.

«Правоохранители остановили девушку и забрали у нее свитер с этикеткой бутика и неоплаченный товар из еще двух магазинов торгового центра, в которые злоумышленница «пришла» перед этим. Также у нее нашли кусачки, которыми она сломала магнитные клипсы на товаре».

«Злоумышленница – 21-летняя уроженка Черкасской области, которая учится в столичном вузе. Она рассказала, что проиграла в карты большую сумму денег и из-за прихоти человека, которому она проиграла, должна была вынести из магазинов определенный товар. Ее рассказ проверят следователи», - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство девушке грозит арест, ограничение свободы или до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее пьяный вор в Николаеве украл телефон и почти сразу же его потерял.