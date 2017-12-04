В Николаеве на перекрестке столкнулись «ВАЗ» и микроавтобус, сообщают о пострадавших

В Николаеве днем 4 декабря на перекрестке улиц Пограничная и 1-я Слободская столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2106» и микроавтобус «Mercedes», в котором ехали студенты колледжа культуры.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который ехал по 1-й Слободской, не уступил дорогу «Жигулям», двигавшимся по Пограничной. Автомобили столкнулись и от удара микроавтобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали несколько человек в обоих транспортных средствах, семерых человек отвезли на обследование в больницу. Сайт «Свідок.інфо» сообщает о двух пострадавших детях – мальчик из «Жигулей» получил легкие травмы, а девочка из микроавтобуса – тяжелые повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП возле стадиона, когда от автомобиля осталась груда обломков.