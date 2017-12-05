«Саакашвили проводил акции протеста за деньги Курченко», – Луценко

Юрий Луценко Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что политическая деятельность лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили происходила за счет олигарха Сергея Курченко, приближенного к экс-президенту Януковичу.

Об этом Луценко сообщил на брифинге во вторник, 5 декабря, комментируя задержание Саакашвили.

«За деньги Курченко Саакашвили проводили финансирования акций протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами», - заявил он.

По словам главы ГПУ, Саакашвили получил деньги Курченко через руководителя Киевского областного отделения «ДНС» Севериона Дангадзе, которого задержали вчера. Также в ГПУ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Дангадзе с доверенным лицом Курченко. Дангадзе, Курченко и нескольким другим фигурантам готовят подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Следователи зафиксировали получение около полумиллиона долларов командой Саакашвили от приближенными к Курченко лицами.

«С нами сотрудничало несколько украинцев, которые дали закрыты показания в рамках этого уголовного производства», - отметил Луценко.

У Луценко также обнародовали и запись разговора Саакашвили непосредственно с самим Курченко:

>>Михаил Саакашвили: «Я думаю, что просто надо вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним это...»

<<Сергей Курченко: «А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него коммуницировали?»

>>М.С .: «Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись по пунктам»

<<С.К.: «Хорошо, а такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть?»

>>М.С .: Абсолютно, абсолютно.

<<С.К.: Мы очень ждем, скажите когда. И мы точно найдем какую-то модель.

>>М.С .: Хорошо, договорились.

<<С.К.: Хорошо, тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости.

>>М.С .: Хорошо, до свидания.

Также Луценко рассказал и о стоимости прорыва Саакашвили через границу Украины. По его словам, это обошлось около 300 тысяч долларов.

Генпрокурор также подтвердил, что Саакашвили вручили подозрение по части 1 статьи 256 УК Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).

Юрий Луценко также добавил, что во время обысков в квартире Саакашвили следователи изъяли банковские карты и другие важные для следствия материалы.

По словам Луценко, для Саакашвили прокуратура будет требовать в суде избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением средства электронного контроля.

Напомним, что во вторник утром, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали Саакашвили и пытаются увезти.

Свои действия силовики проводят в рамках уголовного производства по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).