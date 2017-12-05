На Николаевщине возле трассы нашли избитого парня – он умер по пути в больницу

Возле села Троицкое Новоодесского района Николаевщины, возле моста на трассе Р-06 «Ульяновка – Николаев» утром 3 декабря нашли жестоко избитого 22-летнего парня.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Лежащего возле дороги парня обнаружил местный житель, который вызвал полицию и медиков. На теле пострадавшего обнаружили следы жестоких побоев. По дороге в больницу парень умер.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства, при которых он получил травмы, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Полиция ищет свидетелей преступления, водителей, которые двигались по трассе Р-06 «Ульяновка – Николаев» в ночь на 3 ноября.

«Полиция просит граждан, которые могут предоставить любую информацию, полезную в расследовании, а также водителей, которые 3 декабря в период времени с 4:00 до 6:35 проезжали по автодороге Н-06 «Благовещенск-Николаев» (бывшая Р-06 «Ульяновка – Николаев») между населенными пунктами Новая Одесса и Троицкое и имеют записи видеорегистраторов, предоставить их в Новоодесский отдел полиции по адресу: Новая Одесса, улица Центральная, 172 или по телефонам (05167) 2-13-02, (066) 475-94-42, 102», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что жителю Николаева вынесли приговор в резонансном деле об убийстве на почве ревности.