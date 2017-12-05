Михаил Саакашвили опроверг обвинение генпрокурора Луценко: «Полное вранье»

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на обвинения генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

- Полное вранье. Я вообще не знаю кто это такой. Полнейшее вранье и фейк, - заявил Саакашвили, комментируя обвинения генпрокурора в связях политика с членами группировки экс-президента Украины Виктора Януковича, в том числе с беглым экс-регионалом Сергеем Курченко.

Кроме того, экс-губернатор Одесской области подчеркнул, что «реально, эти люди продают Украину».

Напомним, что во вторник утром, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали Саакашвили и пытаются увезти.

Свои действия силовики проводят в рамках уголовного производства по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что политическая деятельность лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили происходила за счет олигарха Сергея Курченко, приближенного к экс-президенту Януковичу.