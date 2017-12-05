Активисты вытащили Саакашвили из автомобиля СБУ

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Митингующие отбили Михаила Саакашвили с автомобиля силовиков.

После нескольких часов противостояния активисты разбили окна микроавтобуса с политиком и начали выбивать двери. Через некоторое время митингующие вывели Саакашвили с автомобиля.

Полиция применила слезоточивый газ, но силовики не смогли вернуть задержанного. Активисты начали петь гимн Украины.

После этого Саакашвили отошел к одному из зданий и начал выступать перед своими сторонниками с резкой критикой Президента Порошенко.

На акции присутствуют несколько тысяч человек.

 

 

Тарас Леонтян

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