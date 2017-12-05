На Полтавщине задержали мошенников, которые от имени властей собирали «пожертвования» с бизнесменов

В Полтавской области мошенники выдавали себя за представителей руководителей местных органов исполнительной власти и насобирали с предприятий 5 миллионов гривен «благотворительных взносов».

Об этом сообщили в Слобожанском управлении Департамента киберполиции.

Деньги собирались якобы в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 миллионов гривен.

«Злоумышленники, выбрав «жертву», звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и призывали принять участие в благотворительной деятельности. Акция якобы была инициирована государственной администрацией определенной области. Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием».

«В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, которые мошенники заранее купили у предыдущих основателей и переоформили на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов преступной группы – сотрудник банка – организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение», - сообщили в полиции.

В состав преступной группы входило четыре человека – 26-летний организатор и его сообщники возрастом 25, 26 и 34 года. По их месту жительства полицейские провели ряд санкционированных обысков, изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков и более 5 тысяч долларов США.

Задержанных арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен каждому. Им объявили о подозрении в мошенничестве. Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения убытков.

Напомним, что в 2016 году на Николаевщине фирма получила «письмо от ОГА» и перечислила мошенникам 5,4 тысячи гривен. В 2015 году сообщалось, что главный специалист по внутреннему аудиту аппарата Николаевской облгосадминистрации Дмитрий Стрельченко рассылал председателям РГА и чиновникам "письма счастья" - поручения от имени губернатора Вадима Мерикова. В итоге Стрельченко за свои действия поплатился выговором от губернатора.

Ранее фигурантом подобного скандала становился экс-вице-губернатор, бывший "регионал" Вячеслав Рукоманов. Он, используя свое служебное положение, собирал деньги с предпринимателей и бизнесменов, рассылая им «письма счастья» от лица Николаевской ОГА с просьбой «помочь» конкретной суммой денег фонду «Построим Николаевский регион вместе». Однако отчетности о расходовании средств Рукоманов, дочь которого является соучредителем этого фонда, не предоставлял.