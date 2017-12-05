Николаевские полицейские разыскивают угнанный в Соляных «Audi А6»

В Николаеве в понедельник, 4 декабря, с автозаправочной станции был угнан автомобиль.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в Центральный отдел полиции обратился 18-летний местный житель с заявлением о том, что около 15:25 неизвестные лица завладели его автомобилем «Audi А6» черного цвета с государственными номерными знаками МІ389СY. Транспортное средство было припарковано на территории автозаправочной станции, расположенной по проспекту Героев Украины, 10.

«По указанному факту следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), которое предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет», – говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители принимают меры относительно установления местонахождения похищенного внедорожника и лиц, причастных к указанному преступлению.

«Если вы стали свидетелями совершения данного преступления или владеете информацией, полезной для следствия, просьба сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: ул. Декабристов, 8 или по тел. (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, «102», - обращаются к жителям города правоохранители.

Напоминаем, что в Николаеве угнали внедорожник дочери «авторитетного» бизнесмена «Тазика».