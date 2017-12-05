Генеральная прокуратура объявила Михаила Саакашвили в розыск

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5 декабря Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Генеральная прокуратура Украины подготовила и направила к председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который сегодня сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ», - сказал Лысенко.

Напомним, что во вторник утром, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали Саакашвили и пытались его увезти, но ему с помощью сторонников удалось выбраться из машины СБУ. После этого политик и его сторонники последовали шествием на Майдан Независимости.  

Роман Свиридов

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