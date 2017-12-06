«Опыт вас ничему не научил?» – Саакашвили обратился к Порошенко из-за нападения полиции и СБУ на активистов под Радой

Лидер партии «Движение новых сил» Саакашвили призывает Президента Петра Порошенко прекратить провокации и атаки на его сторонников.

«Я обращаюсь к Порошенко. Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Как известно, сотрудники Нацполиции утром 6 декабря зашли в палаточный городок под Верховной Радой в поисках Михаила Саакашвили. В результате между активистами и полицейскими произошла потасовка.

В то же время в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Киева сообщили, что активисты спровоцировали силовиков.

«По поручению Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Михаила Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой Украины усилены наряды правоохранителей», – сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Киева. На данный момент силовики никого из участников акции не задерживали. При этом вследствие событий пострадали четверо правоохранителей. Информация о пострадавших уточняется.

Утром Саакашвили пришел под Раду и начал выступать перед своими сторонниками.

Как известно, он находится в розыске.

Напомним, что во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали Саакашвили и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митингуют под зданием Верховной Рады.