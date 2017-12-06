Госдепартамент США заявил, что в НАБУ внедрены их специалисты, с помощь которых в бюджет было возвращено $1,3 миллиарда

Поддержка Соединенных Штатов Америки способствовала открытию 333 антикоррупционных производств в Украине, раскрытию 108 дел, выявлению похищенных из бюджета 3,24 миллиардов долларов США и изъятию в пользу государства 1,3 миллиардов долларов.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по случаю проведения Глобального форума по возврату активов (GFAR).
США усилили помощь Украине для укрепления правовой систем, развития правоохранительных органов, гражданского общества ради преодоления коррупции с конца 2013 года.
«Внешняя помощь США способствовала аресту Украиной примерно 1,3 миллиарда долларов СШАналичными, с выявлением более 3,24 миллиардов долларов США из похищенных государственных средств», – говорится в сообщении.
Также специалисты правоохранительных органов США внедрены в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы «способствовать наращиванию способности к борьбе с коррупцией и возмещению активов, усилить общие антикоррупционные усилия Украины».
«Поддержка США способствовала 333 уголовным делам, 207 сообщениям о подозрении и завершению 108 обвинений по делам, связанным с коррупцией. Текущее программирование будет продолжать строить эти достижения», – заявляет Госдеп.
В американском ведомстве также добавили, что США предоставляют финансирование через Институт фискального прозрачности, который сотрудничает с организациями гражданского общества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство США заступилось за НАБУ и призвало власти Украины искоренить коррупцию.
Как известно, СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.
Позднее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины и заявил, что агенты разведки бюро должны проходить открытый конкурс.
В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый был убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон. Однако выяснилось, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.