Госдепартамент США заявил, что в НАБУ внедрены их специалисты, с помощь которых в бюджет было возвращено $1,3 миллиарда

Поддержка Соединенных Штатов Америки способствовала открытию 333 антикоррупционных производств в Украине, раскрытию 108 дел, выявлению похищенных из бюджета 3,24 миллиардов долларов США и изъятию в пользу государства 1,3 миллиардов долларов.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по случаю проведения Глобального форума по возврату активов (GFAR).

США усилили помощь Украине для укрепления правовой систем, развития правоохранительных органов, гражданского общества ради преодоления коррупции с конца 2013 года.

«Внешняя помощь США способствовала аресту Украиной примерно 1,3 миллиарда долларов СШАналичными, с выявлением более 3,24 миллиардов долларов США из похищенных государственных средств», – говорится в сообщении.

Также специалисты правоохранительных органов США внедрены в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы «способствовать наращиванию способности к борьбе с коррупцией и возмещению активов, усилить общие антикоррупционные усилия Украины».

«Поддержка США способствовала 333 уголовным делам, 207 сообщениям о подозрении и завершению 108 обвинений по делам, связанным с коррупцией. Текущее программирование будет продолжать строить эти достижения», – заявляет Госдеп.

В американском ведомстве также добавили, что США предоставляют финансирование через Институт фискального прозрачности, который сотрудничает с организациями гражданского общества.