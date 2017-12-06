В Польше экс-главу Службы Военной Контрразведки Петра Пытеля задержали за сотрудничество с российской ФСБ

В среду, 6 декабря, Военная Жандармерия задержала бывшего начальника Службы Военной Контрразведки Петра Пытеля, в связи с тем, что ему могут изменить обвинение в следствии по делу о сотрудничестве Службы Военной Контрразведки с российской ФСБ.



Об этом сообщает «RMF24».

Так, представитель Окружной Прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчински сообщил, что задержание осуществилось по поручению военного ведомства самой прокуратуры.

В среду, 6 декабря, в 12:00 по местному времени бывшего сотрудника Службы военной контрразведки должны перевезти в прокуратуру в Варшаве. На допрос также должен явиться предшественник Пытеля - экс-начальник Службы Военной Контрразведки генерал Януш Носек.

О задержании Пытеля Военной Жандармерией написала в Twitter его жена Дорота Пытель.

«У нас Военная Жандармерия. Задерживают мужа», – написала Дорота.

По неофициальной информации, Пытель должен был явиться в прокуратуру во вторник, 5 декабря, но не явился в связи с плохим самочувствием.

Сообщается, что во вторник, 5 декабря, Дорота Пытель также сообщила о визите Жандармерии.

«Нас не было, зашли как к себе, расспросили дочь о служебном удостоверении. Ушли, даже не закрыв за собой калитку. С удовольствием узнала бы причину визита, потому что вроде бы не идет речь об устрашении?» – написала жена бывшего генерала.

Год назад генералам Петру Пытелю и Янушу Носеку сообщили об обвинении в превышении полномочий в связи с сотрудничеством с российской ФСБ. В марте по этому же делу был допрошен бывший премьер, который на данный момент является начальником Европейского Совета Дональд Таск.

Сообщается, что контакты начальников СВК с ФСБ осуществлялись без согласия премьера. На данный момент оказалось, что этих обвинений может быть недостаточно, чтоб экс-главы СВК предстали перед судом.

Напоминаем, что брат задержанного на взятке николаевского брокера служит в ФСБ и разыскивается за предательство Украины.