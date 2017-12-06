«За два года КП не просило ни копейки на свое содержание», - начальник УКСа о «Капитальном строительстве Николаева»

Егор Бедаков Коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство Николаева» за последние два года не просило у города денег на свое содержание, обходясь теми средствами, которые получает за проведение технического надзора за выполнением строительных работ.

Об этом Егор Бедаков рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

– КП на самом деле не убыточно, если смотреть информацию за год в целом. Специфика КП заключается в том, что основной доход предприятия зависит от проведения технического надзора за строящимися объектами вне зависимости от того, кто является заказчиком. Речь идет о суммах от 1.875% до 2.5% от фактически выполненных работ по вверенным им объектам. Чтобы всем было понятно, КП не зарабатывает ни копейки с проектных работ, проведения тендерных процедур, расчета паевого участия и так далее. Вследствие этого предприятие начинает в текущем году получать какой-то доход не раньше июня месяца, а зарабатывает «подкожный жирок» в конце года, который тратит на свое содержание в первом полугодии следующего года. За крайние два года предприятие не просило у города ни копейки на свое содержание, - заявил Бедаков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в бюджет Николаева на 2018 год хотят «заложить» деньги на проект строительства ледового катка в парке «Победа».